Независимые эксперты комитета назначений в наблюдательные советы приостанавливают работу в Украине, - СМИ

Они прекращают свое участие до тех пор, пока не будет ясности относительно плана действий по реформе корпоративного управления.

Члены комитета по выбору наблюдательных советов прекращают работу в Украине до тех пор, пока не будет ясности относительно плана действий по реформе корпоративного управления.

Об этом сообщается в письме, которое есть в распоряжении "Экономической правды".

Письмо адресовано премьер-министру Денису Шмыгалю, министру экономики Игорю Петрашко и министру финансов Сергею Марченко.

В сообщении указывается, что члены Комитета по назначениям прекращают свое участие до тех пор, пока не будет ясности относительно плана действий по реформе корпоративного управления и четкого обязательства правительства как акционера государственных предприятий уважать институты корпоративного управления и полагаться на них.

"К сожалению, в последнее время было много примеров, когда практика корпоративного управления заменялась дискреционными решениями правительства. Это подрывает долгосрочные выгоды, ожидаемые от реформы корпоративного управления. Это также ставит под сомнение ценность работы Комитета по назначениям и отбору независимых профессиональных членов наблюдательного совета с безупречной честностью", - заявляется в сообщении.

Также указывается, что улучшение корпоративного управления на государственных предприятиях Украины было одной из реформ страны.

А ключевым элементом реформы корпоративного управления является создание независимых наблюдательных советов с большинством голосов.

"Пересмотренный процесс выдвижения кандидатур, представленный в 2018 году, был долгожданным шагом в этом направлении, и мы были рады поддержать его и принять участие в качестве наблюдателей без права голоса", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что для функционирования механизмов управления на государственных предприятиях нужно дополнять независимость наблюдательных советов прозрачным и стабильным механизмом подотчетности.

Напомним, Кабмин 28 апреля провел заседание общего собрания акционеров компании НАК "Нафтогаз Украины". Во время заседания был рассмотрен отчет о деятельности НАК в 2020 году. На заседании правительство уволило Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначил на эту должность Юрия Витренко.

В "Нафтогазе" считают решение об увольнении Андрея Коболева "юридической манипуляцией".

30 апреля Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" объявил о своей отставке в полном составе.