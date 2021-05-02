УПЦ МП проигнорировала карантин во время пасхальных богослужений

Представитель духовенства, комментируя отсутствие масок у парафинян, отметил, что "каждый решает сам за себя".

Фото: Букви Богослужение, Киево-Печерская Лавра

В помещении Киево-Печерской лавры на пасхальное богослужение собрались несколько сотен человек. При этом они не придерживались социальной дистанции и находились в помещении преимущественно без защитных масок.

Об этом сообщают ”Буквы”.

Богослужение в храме продолжалось до 03:00 2 мая. Службу провел предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий.

"Я ничего об этом не скажу. Каждый решает сам за себя", - сказал представитель духовенства, отвечая на вопрос журналиста об отсутствии масок у прихожан.

По словам представителя полиции, дежурившего возле Лавры, все, кто заходил в церковь, были в масках.

"Все в масках. Все заходят в церковь в масках. Поэтому не накручивайте ... Они вышли и здесь сняли. Людей здесь нет. Вспышки коронавируса не будет. Все будет хорошо. Карантинные меры соблюдаются", - сказал представитель полиции.

Вместе с тем глава УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий отличился странным поведением в отношении прихожан церкви. Инцидент произошел, вероятно, сегодня после пасхального богослужения в Киево-Печерской лавре.

На видео, которое опубликовал в Facebook очевидец происшествия украинский спортсмен Николай Ткачук, видно, как митрополит забирает из корзины, которую держат его помощники, предметы, похожие на пасхальные яйца. После этого он бросает их в сторону людей, находящихся в помещении. Прихожане на такие действия, судя по видео, реагировали улыбками.

Напомним, ранее сообщалось, что УПЦ Московского патриархата, несмотря на карантин, решила проводить Пасхальные богослужения. Прихожане при этом должны были находиться на улице.