В Афганистане в результате возгорания десятков бензовозов с нефтью погибли по меньшей мере семь человек

Анонимные источники в службах безопасности утверждают, что пожар начался от удара ракеты "Талибана", но террористы это отрицают.

В Афганистане в результате возгорания десятков бензовозов с нефтью погибли по меньшей мере семь человек
Фото: Anadolu

В столице Афганистана Кабуле в воскресенье произошли пожары с десятками бензовозов с нефтью. Огонь распространился на значительную площадь и привел к отключениям электричества в нескольких районах. Известно как минимум о семи погибших, пишет Reuters.

Танкеры стояли на севере Кабула, повреждения получили 14 человек. Власти города заявили о состоянии повышенной готовности из-за ожидания атак со стороны Талибана.

Два источника в службах безопасности сообщили, что огонь, вероятно, возник в результате удара ракет "Талибана", однако террористическая группировка это отрицает.

Представитель министерства внутренних дел сообщил, что причина пожара еще устанавливается. "Талибан" выступает против решения США вывести войска из Афганистана до 11 сентября текущего года, так экс-президент США Дональд Трамп обещал сделать это до 1 мая.

Напомним, что 30 апреля Соединенные Штаты начали процесс выведения военных из Афганистана. Территорию страны уже покинули более 100 военнослужащих из 2500, которые там были размещены. 

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