В Турции задержали "правую руку" погибшего лидера ИГИЛ Багдади
Террорист с прозвищем Басим скрывался с 2017 года.
В Стамбуле 2 мая задержали гражданина Афганистана с прозвищем Басим, который, вероятно, возглавлял военную структуру террористической организации "Исламское государство".
Полиция Турции заявила о его аресте, пишет DW. Басим считается "правой рукой" погибшего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль Багдади.
Согласно отчету правоохранителей, террориста задержали в пригороде Стамбула. Мужчина путешествовал по поддельному паспорту. Его местонахождение было неизвестно с 2017 года.
Турецкие СМИ обнародовали фото задержанного мужчины и террориста, известного под прозвищем Басим. Басима подозревают в организации учений террористов для ИГИЛ в Сирии и Ираке.
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https://t.co/mKPdAxF576 pic.twitter.com/R3Eu7fhh8W May 2, 2021
Как известно, лидер ИГИЛ Багдади покончил жизнь самоубийством - он подорвал пояс смертника во время рейда на его тайник в провинции Идлиб в Сирии в октябре 2019 года. Вместе с ним погибла его жена и дети.