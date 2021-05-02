В Турции задержали "правую руку" погибшего лидера ИГИЛ Багдади

Террорист с прозвищем Басим скрывался с 2017 года.

В Стамбуле 2 мая задержали гражданина Афганистана с прозвищем Басим, который, вероятно, возглавлял военную структуру террористической организации "Исламское государство".

Полиция Турции заявила о его аресте, пишет DW. Басим считается "правой рукой" погибшего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль Багдади.

Согласно отчету правоохранителей, террориста задержали в пригороде Стамбула. Мужчина путешествовал по поддельному паспорту. Его местонахождение было неизвестно с 2017 года.

Турецкие СМИ обнародовали фото задержанного мужчины и террориста, известного под прозвищем Басим. Басима подозревают в организации учений террористов для ИГИЛ в Сирии и Ираке.

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— NTV (@ntv) May 2, 2021

Как известно, лидер ИГИЛ Багдади покончил жизнь самоубийством - он подорвал пояс смертника во время рейда на его тайник в провинции Идлиб в Сирии в октябре 2019 года. Вместе с ним погибла его жена и дети.

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