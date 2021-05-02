Таджикистан и Кыргызстан договорились завершить установление государственной границы

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Правительственные делегации Кыргызстана и Таджикистана приняли участие в заседании по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Кыргызстана.

В ходе встречи "состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно дальнейших действий, направленных на урегулирование ситуации на киргизско-таджикской государственной границе".

"Главы делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан выразили полное взаимопонимание о необходимости мирного урегулирования конфликта на киргизско-таджикском государственной границе. Достигнута договоренность об активизации дальнейшего описания прохождения проектной линии киргизско-таджикской государственной границы на оставшихся участках государственной границы", - говорится в сообщении .

Отмечается, что по итогам заседания стороны подписали совместный протокол.

Напомним, что конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном начался 28 апреля из-за воды. В результате вооруженного столкновения погибли 33 гражданина Кыргызстана и не менее 15 граждан Таджикистана.