В Украине откроют информацию о финансовой отчетности компаний и сведения Госземкадастра

Теперь каждый желающий сможет ознакомиться с реальным финансовым состоянием компаний и размерами отчислений налогов в госбюджет.

Правительство приняло решение сделать публичной информацию о финансовой отчетности компаний и сведения Государственного земельного кадастра.

Как сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль, на этой неделе было опубликовано постановление о более 1000 наборов открытых данных. Теперь каждый желающий сможет ознакомиться с реальным финансовым состоянием компаний и размерами отчислений налогов в госбюджет.

"Также станет открытой информация о финансовой отчетности компаний и сведения Государственного земельного кадастра. А набор данных о транспортных средствах и их владельцах будет дополнен полем с VIN-кодом", - сообщил Шмыгаль.

Напомним, с 1 мая в Украине меняется порядок переназначения субсидий. В мае 2021 года назначение жилищной субсидии (в том числе на следующий период) осуществляется только после предоставления нового заявления о назначении и предоставления жилищной субсидии и декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.