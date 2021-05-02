Партия Макрона образовала альянс с консерваторами перед местными выборами на востоке Франции

Год назад партия Макрона La Republique en Marche (LREM) потерпела поражение на муниципальных выборах.

Партия Макрона образовала альянс с консерваторами перед местными выборами на востоке Франции
Фото: lexpress.fr

Правоцентристская партия президента Франции Эммануэля Макрона образовала альянс с политической силой консерваторов Les Respublicains перед местными выборами, которые пройдут в южном регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег в июне. Об этом пишет Reuters.

Год назад партия Макрона La Republique en Marche (LREM) потерпела поражение на муниципальных выборах, и теперь она стремится объединиться с другими силами.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что объединиться предложили консерваторы, на что партия Макрона "очень положительно" ответила. Кандидаты альянса будут соревноваться с правой партией Rassemblement National, которая на региональных выборах 2015 года собрала 45% голосов.

Впрочем, некоторые консерваторы недовольны объединением, поскольку Макрон после прихода к власти переманил многих членов Les Respublicains к себе.

Напомним,что в 2017 году Эммануэль Макрон победил на выборах президента Франции и стал самым молодым ее руководителем за всю историю Республики. Во втором туре выборов за него проголосовали 66,10% избирателей. За его главного конкурента во время второго этапа выборов, представительницу "Национального фронта" Марин Ле Пен отдали свои голоса 33,9% французов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Минфин не видит угроз потери контроля над ГТС из-за нового устава оператораМинфин не видит угроз потери контроля над ГТС из-за нового устава оператора
"Голос" предлагает пять шагов для разрешения кризисов в медицине и экономике, - Рудык"Голос" предлагает пять шагов для разрешения кризисов в медицине и экономике, - Рудык
Первого командующего ССО Украины наградили орденом Легион Заслуг СШАПервого командующего ССО Украины наградили орденом Легион Заслуг США
Ермак предположил, что США скоро могут назначить спецпредставителя для прекращения войны в УкраинеЕрмак предположил, что США скоро могут назначить спецпредставителя для прекращения войны в Украине
В Украине началась вакцинация прокуроров против ковида препаратом SinovacВ Украине началась вакцинация прокуроров против ковида препаратом Sinovac
Блок рекламы


Похожие новости
США передали Минобороны Украины помощь почти на 8 млн долларовСША передали Минобороны Украины помощь почти на 8 млн долларов
Дело против сына Гладковского передали в судДело против сына Гладковского передали в суд
В Праге арестовали трех чехов, которые воевали на востоке Украины на стороне "ДНР"В Праге арестовали трех чехов, которые воевали на востоке Украины на стороне "ДНР"
Фонд Порошенко передаст от волонтеров и неравнодушных украинцев 5 тысяч пасхальных наборов малообеспеченнымФонд Порошенко передаст от волонтеров и неравнодушных украинцев 5 тысяч пасхальных наборов малообеспеченным
Оккупанты минируют населенные пункты на востоке Украины роSSийскими боеприпасамиОккупанты минируют населенные пункты на востоке Украины роSSийскими боеприпасами
Коммунистическая партия Кубы объявила преемника Кастро
РоSSия отказывается обсуждать мирный план Германии и Франции по Донбассу, - КравчукРоSSия отказывается обсуждать мирный план Германии и Франции по Донбассу, - Кравчук
Представитель РФ в ОБСЕ в ответ на просьбу Украины собрать заседания заявил, что "не собирается метать бисер перед..."Представитель РФ в ОБСЕ в ответ на просьбу Украины собрать заседания заявил, что "не собирается метать бисер перед..."
Кулеба перед заседанием Комиссии Украина-НАТО: "РоSSия на этот раз не сможет нас застигнуть врасплох"Кулеба перед заседанием Комиссии Украина-НАТО: "РоSSия на этот раз не сможет нас застигнуть врасплох"
Принц Филипп перед смертью пожелал всего две вещиПринц Филипп перед смертью пожелал всего две вещи
Последние новости
Подгружаем последние новости