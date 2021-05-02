Партия Макрона образовала альянс с консерваторами перед местными выборами на востоке Франции

Год назад партия Макрона La Republique en Marche (LREM) потерпела поражение на муниципальных выборах.

Правоцентристская партия президента Франции Эммануэля Макрона образовала альянс с политической силой консерваторов Les Respublicains перед местными выборами, которые пройдут в южном регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег в июне. Об этом пишет Reuters.

Год назад партия Макрона La Republique en Marche (LREM) потерпела поражение на муниципальных выборах, и теперь она стремится объединиться с другими силами.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что объединиться предложили консерваторы, на что партия Макрона "очень положительно" ответила. Кандидаты альянса будут соревноваться с правой партией Rassemblement National, которая на региональных выборах 2015 года собрала 45% голосов.

Впрочем, некоторые консерваторы недовольны объединением, поскольку Макрон после прихода к власти переманил многих членов Les Respublicains к себе.

Напомним,что в 2017 году Эммануэль Макрон победил на выборах президента Франции и стал самым молодым ее руководителем за всю историю Республики. Во втором туре выборов за него проголосовали 66,10% избирателей. За его главного конкурента во время второго этапа выборов, представительницу "Национального фронта" Марин Ле Пен отдали свои голоса 33,9% французов.