ПророSSийские тролли писали комментарии под текстами ведущих английских СМИ для дезинформации относительно Украины

Боты комментировали тексты, чтобы создать картинку поддержки обществом агрессии против Украины.

ПророSSийские тролли писали комментарии под текстами ведущих английских СМИ для дезинформации относительно Украины
Фото: eurointegration.com.ua

Великобритания в ближайшее время усилит борьбу с роSSийской пропагандой на фоне результатов исследования о русской фабрике троллей, которая нацелена на национальные СМИ и работает над распространением промосковских взглядов.

Министр иностранных дел Доминик Рааб обвинил РоSSию в "крайне плохом поведении" и заявил, что Великобритания ведет "изнурительную работу" с Владимиром Путиным из-за фейковых новостей и дезинформации, пишет The Times.

Инициированное МИД Великобритании исследование показало, что пророSSийские тролли делают провокационные заявления в комментариях под текстами The Times, Daily Mail, The Sun и Daily Express, чтобы создать ложное представление о том, что общество якобы поддерживает агрессию РоSSии в отношении Украины.

Рааб добавил, что страны G7 рассмотрят пути создания быстрого реагирования для противодействия роSSийской пропаганде, пишет Reuters.

"Мы видим, как эта ложь и пропаганда или фейковые новости распространяются, мы можем не только индивидуально, но и вместе собраться, чтобы дать опровержение и откровенно сообщить правду жителям этой страны, а также РоSSии, Китая и всему миру", - заявил Рааб.

Напомним, что в марте премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил РоSSию главной проблемой безопасности его страны. Он также отметил, что Лондон будет расширять свое присутствие в космосе и киберпространстве и наращивать ядерное вооружение.

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