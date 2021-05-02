ПророSSийские тролли писали комментарии под текстами ведущих английских СМИ для дезинформации относительно Украины

Великобритания в ближайшее время усилит борьбу с роSSийской пропагандой на фоне результатов исследования о русской фабрике троллей, которая нацелена на национальные СМИ и работает над распространением промосковских взглядов.

Министр иностранных дел Доминик Рааб обвинил РоSSию в "крайне плохом поведении" и заявил, что Великобритания ведет "изнурительную работу" с Владимиром Путиным из-за фейковых новостей и дезинформации, пишет The Times.

Инициированное МИД Великобритании исследование показало, что пророSSийские тролли делают провокационные заявления в комментариях под текстами The Times, Daily Mail, The Sun и Daily Express, чтобы создать ложное представление о том, что общество якобы поддерживает агрессию РоSSии в отношении Украины.

Рааб добавил, что страны G7 рассмотрят пути создания быстрого реагирования для противодействия роSSийской пропаганде, пишет Reuters.

"Мы видим, как эта ложь и пропаганда или фейковые новости распространяются, мы можем не только индивидуально, но и вместе собраться, чтобы дать опровержение и откровенно сообщить правду жителям этой страны, а также РоSSии, Китая и всему миру", - заявил Рааб.

Напомним, что в марте премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил РоSSию главной проблемой безопасности его страны. Он также отметил, что Лондон будет расширять свое присутствие в космосе и киберпространстве и наращивать ядерное вооружение.