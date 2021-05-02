В Берлине во время акций на 1 мая пострадали пять полицейских

В Берлине во время первомайских акций пострадали пять правоохранителей. Участие в демонстрациях приняли около 5 000 человек, что значительно превышает показатель прошлого года, пишет Reuters.

Полицейские отметили множество повреждений после того, как некоторые демонстранты начали бросаться камнями, файерами и бутылками в знак протеста из-за социального неравенства. Правоохранители применяли перцовые баллончики.

Также полиция применила водометы, но не по отношению к протестующим, а для тушения пожаров в горящих мусорных баках. В ходе акций задержали около 240 человек.

The police in Berlin are not having it pic.twitter.com/tXTIw4b7eu — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) May 1, 2021

В Париже на аналогичных акциях полиция задержала 46 демонстрантов, жгли мусорные баки и били окна банка. Также акции прошли в немецких Гамбурге и Лейпциге.

Напомним, что в марте в Германии состоялись протесты против карантинных ограничений, пострадали полицейские. В Дрездене, несмотря на судебный запрет демонстрации, на акцию вышли несколько сотен протестующих.

Протестующие пошли маршем в другую часть города, однако полицейские их остановили. Для охраны центра вакцинации были выставлены водометы.