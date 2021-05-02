За 1 мая оккупанты 12 раз обстреливали подразделения Объединенных сил, есть раненый

Вооруженные формирования РФ снова бросили с БПЛА гранаты ВОГ-17.

За 1 мая оккупанты 12 раз обстреливали подразделения Объединенных сил, есть раненый
Фото: uazmi.org

За 1 мая вооруженные формирования РоSSии 12 раз обстреляли подразделения Объединенных сил, в частности из запрещенного минскими договоренностями оружия. Был ранен один украинский защитник, его состояние оценивают как удовлетворительное.

У Шумов противник стрелял из минометов 82-го калибра, сообщили на странице штаба Операции Объединенных Сил в Facebook.

"Трижды враг открывал огонь в сторону позиций наших защитников недалеко от населенного пункта Южное, применив минометы 82-го калибра, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Вблизи Песков противник дважды совершил обстрел из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле населенного пункта Новгородское оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

У Водяного вооруженные формирования РоSSийской Федерации применили подствольные гранатометы, а в пригороде Талаковки - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вблизи Майорского был замечен вражеский БПЛА с пересечением линии разграничения, а в районе населенного пункта Водяное, применив беспилотный летательный аппарат, роSSийско-оккупационные войска сбросили осколочные гранаты ВОГ-17 на позиции украинских военных.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

Напомним, что Трехсторонняя контактная группа по результатам пятичасового заседания не смогла договориться о прекращении огня на Донбассе накануне Пасхи.



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