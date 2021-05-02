Правительство призвало Наблюдательный совет "Нафтогаза" доработать до завершения конкурса на должности новых членов

Правительство утверждает, что "остается преданным реформе корпоративного управления по стандартам ОЭСР, которая призвана улучшить управление предприятиями государственного сектора".

Правительство призвало Наблюдательный совет "Нафтогаза" доработать до завершения конкурса на должности новых членов
Фото: argumentua.com

Кабинет министров предложил членам Наблюдательного совета "Нафтогаза"продолжить исполнять обязанности до момента избрания новых независимых членов на конкурсной основе.

Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале, обнародованном в полночь 2 мая.

"Правительство надеялось, что Наблюдательный совет "Нафтогаза", в продолжение лучших практик корпоративного управления, примет позицию относительно дальнейшего выполнения своих обязанностей. Это обеспечит качественное, независимое и устойчивое управление крупнейшей государственной компанией НАК "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

Правительство утверждает, что "остается преданным реформе корпоративного управления по стандартам ОЭСР, которая призвана улучшить управление предприятиями государственного сектора".

Напомним, что 30 апреля Наблюдательный Совет НАК "Нафтогаз Украины" объявил о своей отставке в полном составе. Прекращение полномочий вступит в силу 14 мая 2021года.

Такое решение было принято после того, как Кабинет министров уволил на два дня Наблюдательный совет, чтобы назначить нового руководителя НАК Юрия Витренко вместо Андрея Коболева.

Ранее LB.ua сообщало о том, что Наблюдательный совет "Нафтогаза", который был отстранен от процедуры, хотя именно в его компетенции смена руководства НАК, высказал несогласие с решением Кабмина и, возможно, откажется от дальнейшей работы.

Вопрос изменений в управлении НАК "Нафтогаз Украины" будет поднят американской стороной в ходе встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и президента Украины Владимира Зеленского.

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