Большая Палата Верховного Суда отменила протокол ЦИК, которым Вирастюка выбрали нардепом

Большая Палата будет слушать еще апелляцию партии "За будущее" и апелляцию Вирастюка.

Большая Палата Верховного Суда приняла Постановление, которым признала противоправными действия Центральной избирательной комиссии по установлению результатов выборов в округе № 87. Суд признал противоправным и отменил протокол ЦИК, которым установлена победа Василия Вирастюка на выборах, информирует ОПОРА.

"Таким образом Большая Палата частично удовлетворил апелляционную жалобу Александра Шевченко на Решение Верховного Суда от 28 апреля 2020 года по делу №9901 / 114/21", - говорится в сообщении.

В этом деле конкурент Вирастюка от "За будущее" Александр Шевченко не согласился с протоколом ЦИК и обжаловал его и действия комиссии по установлению результатов выборов в округе в Верховном Суде. Дополнительно в иске он просил обязать ЦИК продолжить устанавливать результаты выборов и отправить ОИК 87 округа на уточнение протокола.

Верховный суд в составе коллегии Кассационного административного суда отказал Шевченко, но кандидат в депутаты подал апелляцию.

"Апелляция Александра Шевченко на указанное решение рассмотрела уже Большая Палата Верховного Суда. Учитывая то, что сроки рассмотрения избирательных споров являются сокращенными (всего 2 дня на рассмотрение), поэтому рассмотрение таких дел не откладываются на выходные и праздничные дни. Таким образом, рассмотрение дела было начато Большой Палатой 30 апреля и уже 1 мая принято и объявлено решение", - пояснили в ОПОРЕ.

Большая Палата отменила решение от 28 апреля, а апелляционную жалобу удовлетворила частично.

"Признано противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов в округе 87 и признан противоправным и отменен протокол ЦИК, в удовлетворении остальных исковых требований - отказано", - добавили наблюдатели.

Это решение мотивировано тем, что при установлении результатов голосования в округе 87 ЦИК не была обеспечена проверка всех нарушений, которые были допущены и на которые ссылались участники избирательного процесса.

Большая Палата также приступила к рассмотрению другого дела №9901 / 117/21, которое также непосредственно касается результатов выборов в округе 87. Это дело партии "За будущее", в котором она просит, среди прочего, признать противоправным установление результатов выборов и обязать ЦИК принять решение о проведении повторных выборов в одномандатном избирательном округе № 87. Однако в этом деле коллегия судей Кассационного административного суда ВС также отказала истцу. Окончательное слово будет за Большой Палатой.

"Впрочем, самым интересным в этом деле является то, что перед вынесением решения по существу Постановлением Верховного Суда от 29 апреля были приняты меры обеспечения иска, а именно - запрещено ЦИК совершать действия по регистрации Василия Вирастюка народным депутатом Украины до вступления в законную силу решения по делу № 9901/117/21. Таким образом, обеспечение иска будет действовать как минимум 2 дня, определенные для апелляционного обжалования, а в случае такого обжалования - до окончательного решения Большой Палаты ", - говорится в сообщении.

С этим определением о запрете ЦИК совершать действия по регистрации кандидата Василия Вирастюка не согласилась его команда и обжаловала это Постановление в Большой Палате. Большая Палата продолжает слушать дело №9901 / 117/21 по апелляции кандидата Василия Вирастюка.

Напомним, что по итогам промежуточных выборов в округе № 87 (Надвирнянский район и отдельные соседние территории) с небольшим отрывом лидировал Василий Вирастюк из "Слуги народа". Он набрал всего на 749 голосов больше, чем его соперник Александр Шевченко из партии "За будущее".

Результаты голосования на пяти участках, где якобы побеждал Шевченко, были отменены. Несмотря на это, ЦИК объявила выборы состоявшимися.

Подсчет голосов на 87 ОИК проходил со скандалами. После закрытия избирательных участков экзит-полы показали, что Кошулинский, Вирастюк и Шевченко набрали практически одинаковое количество голосов.

Потом и Вирастюк, и Шевченко заявили о своей победе в Facebook. Подсчет голосов "завис" на 67,52%, после чего народные депутаты от "Слуги народа" отправились в Надворную, чтобы проконтролировать процесс. Председатель политсилы Александр Корниенко сообщил, что "окружная избирательная комиссия вообще приостановила работу," потому что исчез ее прошлый голова".

После этого партия "Голос" дважды подавала заявку на смену председателя ОИК. В среду под зданием комиссии прошли параллельные митинги в поддержку Вирастюка и Шевченко. Нардеп Николай Тищенко, который был в "делегации" слуг народа, обвинял Шевченко в сепаратизме, требовал извинений и встать перед ним на колени. В конце концов досчитали голоса только в ночь на 4 апреля. 22 апреля ЦИК официально объявила Вирастюка победителем выборов.