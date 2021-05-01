Крысин в колонии получил подозрение за терроризирование заключенных

Юрий Крысин, отбывающий 5-летнее заключение по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, в колонии получил новое подозрение за терроризирование заключенных.

Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Оперативники управления стратегических расследований в Донецкой области совместно с коллегами-правоохранителями задокументировали неправомерную деятельность четырех заключенных исправительной колонии. Установлено, что организовал противоправную деятельность «криминальный авторитет» по кличке «Шкаф». 48-летний мужчина неоднократно был осужден за совершение имущественных преступлений и преступлений против жизни и здоровья граждан. В сообщники он взял двух так называемых «смотрящих» за учреждением и отдельной ее частью и еще одного заключенного", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Департамента Наталья Калиновская подтвердила "Громадському", что Шкафом назван именно Крысин.

Следствие установило, что Крысин вместе с тремя пособниками заставлял нескольких заключенных придерживаться "воровских законов", подчиняться преступному влиянию, конфликтовать с администрацией учреждения и собирать средства в так называемый "общак". Для убедительности их избили.

29 апреля всем четырем сообщили о подозрении по ст. 392 Уголовного кодекса Украины (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний). Если вину докажут, им могут накинуть еще по 10 лет.

Напомним, что в ночь на 19 февраля 2014 года Крысин участвовал в избиении журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия. Следствие доказало, что Крысин нанес множественные удары деревянной битой по туловищу и ногам корреспондента.

22 декабря 2017 года Крысин был признан виновным в хулиганстве по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса. Сначала он получил четыре года условно, но в апелляции приговор изменили. Крысина приговорили к 5 годам лишения свободы и отправили в колонию.