В Украину чартером привезли огонь из Иерусалима

Московский патриархат на несколько часов опередил ПЦУ.

В Украину чартером привезли огонь из Иерусалима
Фото: facebook.com/church.information.center

В Украину чартерным рейсом привезли огонь из Иерусалима.

Об этом сообщила в фейсбуке УПЦ Московского патриархата.

Делегацию, которая привезла огонь в специальной лампадке, возглавил управляющий делами УПЦ МП Антоний (Паканич). Вместе с ним прилетел депутат-миллиардер Вадим Новинский.

Православная церковь Украины получит благодатный огонь в воскресенье, его привезут обычным авиарейсом. Об этом сообщил архиепископ Евстратий (Зоря).

В своем фейсбуке он отметил, что обычай привозить огонь из Иерусалима в ночь Пасхи - совершенно новый, он возник только благодаря установлению авиаперелетов. "В древности такого обычая не было, хотя известно, что во времена Средневековья некоторые паломники через многие месяцы после Пасхи привозили в наши края Святой Свет", - написал архиепископ.

Он подчеркнул, что православие не является религией огнепоклонства, и поэтому "нет ни одной действительно значимой потребности тратить огромные средства на чартерные рейсы, особенно во время пандемии, чтобы на несколько часов раньше привезти Святой Свет".

Напомним, что в прошлом году митрополит Антоний и Новинский не летали в Иерусалим за огнем, так как были больны коронавирусом.

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