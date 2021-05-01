Минобороны успешно испытало купленные в Чехии артиллерийские снаряды

Ни один снаряд не дал осечки.

Минобороны успешно испытало купленные в Чехии артиллерийские снаряды
Фото: mil.gov.ua

Министерство обороны успешно испытало купленные в Чехии боеприпасы УОФ12 к 100-мм противотанковой пушке МТ-12.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Испытания, при которых было совершено 16 выстрелов в различных режимах работы взрывателя на замедление и фугасное действие, состоялись на Ровенском военном полигоне.

Каждый из выстрелов сработал штатно.

"Проблем с пушкой во время выстрела не было. Дальность стрельбы была от 700 до 1500 м. На всех дальностях снаряды попадали. Со снарядами не было проблем, тогда как со старыми проблемы возникают - осечки практически 50%. Новый снаряд осколочно-фугасный - лучший, чем его предшественник, в разы", - рассказал командир артиллерийского подразделения, руководивший стрельбами.

Чешские снаряды могут храниться не менее 10 лет. В 2020 году их отремонтировали, разобрав все элементы, заменив порох и порохосодержащие составляющие и укомплектовав новыми взрывателями.

Напомним, что в октябре 2020 года между Министерством обороны Украины и ГК "Укрспецэкспорт" был заключен государственный контракт на поставку 100 мм артиллерийских боеприпасов. Поставщиком боеприпасов выступила компания Czech Defense Systems a.s.

Потребность в таких выстрелах возникла из-за пожаров на арсеналах вооружения, произошедших в Украине в последние годы.

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