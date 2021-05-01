Вопрос изменений в "Нафтогазе" будет поднят в ходе встречи Блинкена с Зеленским

"Мы обязательно подчеркнем призыв уважать прозрачную практику корпоративного управления".

Вопрос изменений в "Нафтогазе" будет поднят в ходе встречи Блинкена с Зеленским
Фото: naftogaz.com

Вопрос изменений в управлении НАК "Нафтогаз Украины" будет поднят американской стороной в ходе встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом на брифинге в Вашингтоне сообщил исполняющий обязанности помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Филип Рикер.

Ранее обеспокоенность по поводу решения Кабмина заменить руководство "Нафтогаза" без участия наблюдательного совета компании выразил представитель Госдепа Нед Прайс.

"Я думаю, что другие члены международного сообщества, другие друзья Украины по всей Европе, в том числе Международный валютный фонд, также выразили обеспокоенность по поводу некоторых из этих шагов. Очевидно, что это будет в нашей повестке дня, когда мы встретимся с президентом Зеленским и другими официальными лицами", - отметил Рикер.

Он несколько раз во время брифинга возвращался к энергетической теме, говоря об Украине, и применил определение "манипулирование", говоря о решении Кабмина от 28 апреля об увольнении наблюдательного совета НАК и замене главы компании.

"Мы обязательно, как я сказал ранее, подчеркнем призыв к украинскому руководству уважать прозрачную практику корпоративного управления с точки зрения управления, особенно в отношении государственных предприятий. И это, конечно, относится и к энергетическому сектору", - сказал Рикер.

Государственный секретарь США Блинкен приедет в Украину 5 мая.

Напомним, что 28 апреля Кабмин провел заседание общего собрания акционеров компании НАК "Нафтогаз Украины". Во время заседания был рассмотрен отчет о деятельности НАК в 2020 году. На заседании Правительство освободило Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначил на эту должность Юрия Витренко. Для этого правительство изменило правила назначения главы правления НАК "Нафтогаз".

На увольнение руководства "Нафтогаза" отреагировали в Госдепе США. Там отметили, что "уважение к корпоративному управлению - это ключ к поддержанию уверенности в обязательствах Украины по реформам". Похожую позицию высказали и послы стран G7. А вот госпожа посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что увольнение руководства вызывает серьезные вопросы.

30 апреля из-за решения правительства наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" объявил о своей отставке в полном составе.

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