МИД определился с кандидатом на должность посла Украины при НАТО

Миссия работает без постоянного руководителя уже почти два года.

Министерство иностранных дел определилось с кандидатом на должность главы миссии Украины при НАТО. Она вакантна с августа 2019 года, когда тогдашний посол Вадим Пристайко стал министром иностранных дел.

Об этом сказал в интервью "Радио Свобода" действующий министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы сделали очень важный шаг уже в этом направлении. Есть определенная кандидатура. Сейчас проходят формальности, связанные с назначением на эту должность. Там сложность в том, что посол при НАТО - это такая уникальная должность. Надо кроме украинских и натовских формальностей еще выполнить серьезный блок по доступу к конфиденциальной информации. Это тоже немного занимает время. Но кандидат есть. Он утвержден. И уже мы работаем над отправкой посла. Поэтому у меня есть положительная новость", - сказал Кулеба.

Напомним, что после Пристайко обязанности главы миссии Украины при НАТО два года исполнял Алексей Селин, а сейчас - Георгий Толкачев.

В соответствии со статьей 14 Закона Украины "О дипломатической службе", главы миссий Украины при международных организациях назначаются президентом по представлению министра иностранных дел.