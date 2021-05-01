Кулеба: многие страны подтвердят участие в саммите "Крымской платформ" после США

"Ждут, когда США окончательно подтвердят, и они сразу подтвердят".

Кулеба: многие страны подтвердят участие в саммите "Крымской платформ" после США
Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что США точно примут участие в саммите "Крымской платформы" 23 августа. Он уверен, что большое количество других стран ждет официального заявления американцев, чтобы самим подтвердить собственное участие.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Нас заверили, что США участвовать точно будут. Знаете, в детстве на день рождения приглашаешь, тебе говорят: а кто еще будет? Есть довольно много стран, которые ориентируются на США. И они ждут, когда США окончательно подтвердят, и они сразу подтвердят. Мы знаем, что они готовы прибыть, но есть дипломатическая такая игра. Поэтому мы действительно с нетерпением ждем", - сказал Кулеба.

По его словам, свое участие в саммите подтвердили уже несколько лидеров других государств. Также есть подтверждение от президента Европейского Совета Шарля Мишеля.

Кулеба сказал, что итоговый документ саммита "Крымской платформы" будет очень предметным, но признал, что "манна небесная" после саммита на землю не упадет.

"Во-первых, саммит вернет Крым в топ вопросов международной повестки дня. Во-вторых, он создаст механизм для того, чтобы заниматься самыми разнообразными вопросами оккупации", - считает министр.

Напомним, что по замыслу украинских властей "Крымская платформа" должна стать площадкой, которая сплотит наших международных партнеров, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Украины в международно признанных границах.

Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа.

Украинский Крым находится под роSSийской оккупацией с февраля 2014 года.

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