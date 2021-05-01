У города нет полномочий и механизмов запрета мирных акций, - КГГА

Согласно процедуре, организаторы ставят в известность городские власти и правоохранителей о проведении той или иной акции.

У города нет полномочий и механизмов запрета мирных акций, - КГГА
Фото: Олександр Рудоманов

Городская власть не дает разрешений, не согласовывает и не может запретить проведение мирных акций и собраний, гарантированное гражданам Конституцией Украины.

Об этом говорится на сайте Киевской городской государственной администрации.

Так, согласно процедуре, организаторы ставят в известность городские власти и правоохранителей о проведении той или иной акции.

В частности, по информации КГГА, марш, состоявшийся в Киеве 28 апреля, был заявлен не как акция ко дню создания дивизии СС "Галичина", а как патриотический марш вышиванок.

"А те, кто заявляет о том, что город якобы должен был запретить марш, - или не компетентны и не знают Конституции и законов Украины, или сознательно манипулируют. Поскольку должны знать, что у города нет таких полномочий и механизмов", - подчеркнули в КГГА.

Чиновники напомнили, что общественный порядок во время массовых акций обеспечивают правоохранители. Также правоохранительные органы расследуют и могут привлечь к ответственности граждан, нарушающих закон.

В КГГА отмечают - пропаганде тоталитарных режимов не может быть никакого оправдания, даже если кто-то пытается прикрыться вышивками.

Напомним, 28 апреля представители патриотических и националистических организаций провели в Киеве марш вышиванок в честь дня создания дивизии "Галичина".

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