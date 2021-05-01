В украинской армии зафиксировали 56 новых случаев ковида

Из-за коронавируса умер 81 военный.

В украинской армии зафиксировали 56 новых случаев ковида
Фото: Киевсовет

В пятницу, 30 апреля, в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 56 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщили в Командовании Медицинских сил ВСУ.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализирован 21 человек.

По состоянию на 1 мая в Вооруженных Силах Украины ковидом болеет 1 345 человек. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 263 человека.

Всего за время пандемии выздоровели 23 327 человек, летальных случаев - 81.

С начала прививочной кампании в украинской армии первую дозу антиковидной вакцины получило 46 661 человек, из них 3 172 военных медика.

За минувшие сутки от COVID-19 привито 838 военных.

Напомним, в пятницу, 30 апреля, в Украине зафиксировано 8 549 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 374 ребенка и 145 медработников. Летальных случаев - 351.

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