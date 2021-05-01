2 мая за порядком во время массовых акций в Одессе будут следить 2,6 тысячи правоохранителей

Правопорядок во время массовых мероприятий 2 мая в Одессе будут обеспечивать 2,6 тысячи правоохранителей.

Об этом первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил во время совещания оперативного штаба подразделений МВД в Одессе.

"Ожидается проведение большого количества массовых мероприятий. Наша задача - не допустить провокаций, а также обеспечить соблюдение всех карантинных требований", - отметил Сергей Яровой.

Фото: МВД

Накануне 2 мая МВД провело координационную работу с личным составом всех подразделений МВД , которые будут находиться на дежурстве. "Всего к работе во время массовых мероприятий привлечено более 1,5 тысячи правоохранителей одесского гарнизона и более тысячи человек приданных сил из других регионов. Мы готовы обеспечить правопорядок во время массовых мероприятий ", - сказал Яровой.

Первый заместитель министра рассказал, что уже сегодня на Куликовом поле состоялся объединенный инструктаж всех силовых структур региона, которые будут нести службу в праздничные и памятные дни. Также введен контроль на въезд в город. На стационарных и дополнительных постах будет проводиться тщательная проверка транспортных средств.

Фото: МВД

Фото: МВД

Кроме того, для сбора и анализа информации круглосуточно будет работать ситуационный центр в составе всех служб министерства, который будет координировать работу органов и подразделений МВД .

Яровой также добавил, что уже началось усиленное патрулирование центральных улиц города. А 2 мая колонны участников массовых акций будут сопровождать подразделения полиции диалога.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе состоялись массовые столкновения сторонников единства Украины и пророSSийских сепаратистов. В результате погибли 48 человек. 124 человека были травмированы, в числе которых - 21 правоохранитель. Больше всего жертв было на Куликовом поле.