Таджики опровергают информацию об обстреле жилых домов в Кыргызстане

Местные жители не слышали стрельбы утром.

Таджики опровергают информацию об обстреле жилых домов в Кыргызстане
Дом жителя таджикского поселка Сомониен
Фото: Asia-Plus

В Таджикистане опровергли информацию киргизской пограничной службы об обстреле жилых домов киргизов со стороны Таджикистана.

Об этом пишет asiaplustj.info.

"Распространенная информация пограничников Кыргызстана не действительна. Таджикистан не открывал огонь ни по местным жителям, ни по их домам. Мы придерживаемся достигнутого соглашения, и наши военные и техника находятся на исходных позициях", - сообщил изданию источник в силовом блоке правительства.

Жители приграничных поселков Чоркух, Ходжаев А'ло, Сечи-Кальача и Арка также сообщили агентству, что сейчас на границе пока не стреляют.

"С утра мы не слышали звуков стрельбы, даже не было единичных выстрелов. Пока ситуация стабильная, но мы заметили, что на киргизской стороне наблюдается прибытие дополнительной военной техники", - сообщил СМИ житель поселка.

Напомним, утром 1 мая Кыргызстан заявил об обстрелах жилых домов таджикскими военнослужащими.

Конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном связан с попыткой таджиков установить камеры видеонаблюдения в районе водозабора "Главный" на границе. По данным местных жителей, власти Кыргызстана ранее установили такие же камеры со своей стороны, но выступили против их установки со стороны Таджикистана.

Противостояние сначала происходило на уровне местных жителей, которые забрасывали друг друга камнями. В четверг, 29 апрелем, схватки переросли в стрельбу между военными подразделениями обеих стран.

По предварительным данным СМИ, с обеих сторон конфликта пострадали более 200 человек и около 40 погибли, в том числе 12-летняя девочка.

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