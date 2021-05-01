В регионах хотят создать Консультационные центры по обеспечению прав украинских военных

Такие центры нужно создать как можно быстрее, считают в Консультативном совете по правам военных.

Консультативный совет по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины предлагает Президенту Владимиру Зеленскому создать Консультационные центры в областных и районных госадминистрациях.

Об этом шла речь во время встречи в Офисе президента с координаторами проекта "Норвегия-Украина. Профессиональная адаптация. Интеграция в государственную систему" (NUPASS), об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

Отметим, проект направлен на внедрение модели профессиональной адаптации военнослужащих, ветеранов и членов их семей в государственную систему Украины.

Создать Консультационные центры предложила руководитель совещательного органа Алена Вербицкая.

"Консультационные центры необходимо открыть в максимально короткие сроки для создания действенного механизма решения проблемных вопросов наших защитников", - отметила она.

Также все присутствующие поддержали предложение члена Консультативного совета, народного депутата Украины Максима Дырдина о проведении отдельного совещания по земельному вопросу с приглашением представителей профильных органов государственной власти, чтобы услышать ответы на вопросы, которые защитники Украины самостоятельно не могут получить годами.

Напомним, Консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины, был создан в марте 2021 года. С просьбой о создании при Офисе Президента Украины такого Консультативного совета обращались правозащитники совместно с депутатами Верховной Рады.

По словам Вербицкой, с начала роSSийской вооруженной агрессии защищать Украину пошли тысячи добровольцев. Некоторые из них стали жертвами несовершенного украинского законодательства - сотни добровольцев оказались за решеткой и были осуждены за военные преступления по законам мирного времени. В настоящее время известны примеры судебных разбирательств, когда за выполнение служебных обязанностей человека пытались осудить более, чем на 10 лет заключения.

В таких делах есть обстоятельства, которые требуют дополнительного анализа и глубокого изучения, и именно для этого создали Консультативный совет.