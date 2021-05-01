Кыргызстан заявляет об обстреле жилых домов таджикскими военнослужащими

По предварительным данным СМИ, с обеих сторон конфликта пострадали более 200 человек и около 40 погибли, в том числе 12-летняя девочка.

В субботу, 1 мая, таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Кыргызстана.

Об этом пишет Interfax.ua со ссылкой на пограничную службу Госкомитета нацбезопасности страны.

"По состоянию на 12:45 1 мая ситуация на киргизско-таджикском участке госграницы напряженная. В местности Арка Лейлекского района Баткенской области таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Кыргызстана. Жители села были ранее эвакуированы", - говорится в сообщении.

Пограничные подразделения Кыргызстана заняли оборонительные позиции, заявили в ведомстве.

Комментариев таджикской стороны пока не поступало, отметило издание.

По последней информации Министерства охраны Кыргызстана, в результате конфликта пострадали 154 человека, 31 человек умер. Среди них: 121 гражданский, 23 силовиков и по 10-ти человекам информацию уточняют.

В стране объявлен траур, на всей территории страны и на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом будут приспущены государственные флаги.

Как пишет centralasia.media, по предварительным данным, с обеих сторон конфликта пострадали более 200 граждан и около 40 погибли, в том числе 12-летняя девочка.

Напомним, конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном связан с попыткой таджиков установить камеры видеонаблюдения в районе водозабора "Главный" на границе. По данным местных жителей, власти Кыргызстана ранее установили такие же камеры со своей стороны, но выступили против их установки со стороны Таджикистана.

Противостояние сначала происходило на уровне местных жителей, которые забрасывали друг друга камнями. В четверг 29 апреля стычки переросли в стрельбу между военными подразделениями двух стран.

Протяженность таджикско-киргизской границы составляет 970 километров. Из них делимитировано и демаркировано только 519 километров. На линии границы имеется 70 спорных участков, что часто приводит к разногласиям по поводу использования воды, пастбищ и земли среди жителей приграничных районов, и иногда - вплоть до гибели и ранения людей.