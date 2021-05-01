Порошенко призвал власти отреагировать на санкции РоSSии против официальных лиц Евросоюза

Он заявил, что ответ Киева на этот "путинский шаг против ЕС" должен быть четким и твердым.

Порошенко призвал власти отреагировать на санкции РоSSии против официальных лиц Евросоюза
Фото: eurosolidarity.org

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко призвал украинские власти отреагировать на возмутительные санкции РоSSии против чиновников Европарламента и Европейской Комиссии.

"РоSSийская дерзость не имеет границ. Внесение в свой санкционный список официальных лиц ЕС в очередной раз демонстрирует отсутствие намерений Москвы изменять свое поведение. Кремль продолжает сознательно увеличивать уровень напряжения и раскручивать эскалацию", - цитирует Порошенко пресс-служба "Евросолидарности".

Политик добавил, что ответ Киева на этот "путинский шаг против ЕС" должен быть четким и твердым.

"Надо солидаризироваться с трансатлантическим миром в едином фронте осуждения роSSийского агрессора и поддержки наших настоящих друзей!" - подчеркнул он.

Напомним, РоSSия ввела санкции против восьми представителей Европейского Союза, в частности, против председателя Европарламента Давида Сассоли.

29 апреля Европарламент поддержал резолюцию относительно роSSийских войск возле границы Украины. В ней говорится об отключении РоSSии от SWIFT в случае новой агрессии.

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