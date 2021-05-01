Украинский военный получил ранение у Водяного

Оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня.

В течение пятницы, 30 апреля, в районе проведения боевых действий на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В частности, неподалеку Красногоровки противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Вблизи поселка Пески роSSийские оккупанты дважды осуществили обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки - из автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Широкино вооруженные формирования РоSSийской Федерации два раза открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

По состоянию на 07:00 1 мая зафиксировано 2 нарушения прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск. Так, недалеко от населенного пункта Новгородское противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Водяное, применив беспилотный летательный аппарат, роSSийско-оккупационные войска сбросили ВОГ-17 на позиции украинских военных.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение. Воину оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет.

Напомним, украинская сторона СЦКК сообщает об очередных обстрелах вооруженными формированиями РоSSийской Федерации населенных пунктов вблизи линии размежевания.