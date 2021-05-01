Офис президента осудил марш ко дню создания дивизии "Галичина"

В ОП отмечают, что имели место манипуляции организаторов с подачей заявки на проведение акции.

Офис президента осудил марш вышиванок ко дню создания дивизии "Галичина", требует от правоохранителей привлечь к ответственности "всех виновных в нарушении закона", а от власти Киева - проведения проверки системы согласования массовых акций.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Категорически осуждаем любые проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, и попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне ... Ожидаем от Национальной полиции и Министерства внутренних дел Украины установления всех обстоятельств произошедшего и привлечения к ответственности всех виновных в нарушении закона", - говорится в сообщении.

"От главы Киевской городской государственной администрации ожидаем проведения проверки системы согласования массовых акций в столице и полного отчета перед общиной Киева о том, почему стало возможным проведение этого так называемого марша", - отметили в ОП.

Напомним, что в Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Он осуждает коммунистический и нацистский режимы как преступные на законодательном уровне. Закон вводит запрет на публичное отрицание преступного характера этих тоталитарных режимов, запрет публичного использования и пропаганды их символики.

В то же время символика дивизии "Галичина" не запрещена. Эмблема дивизии содержала стилизованное изображение льва, который был и является основным элементом символики Львова и Галичины. Эсэсовских рун в военной символике "Галичины" не было.

Ее члены не были осуждены Нюрнбергским трибуналом, а сама эта структура не была признана преступной.