Украина и Румыния осенью проведут совместные учения в Одесской области

Это уже четвертые подряд учения между ВМС ВС Украины и ВМС Румынии.

Фото: https://www.mil.gov.ua/

Осенью этого года в Одесской области состоятся совместные украинско-румынские учения Riverine-2021.

Об этом сообщает пресс-центр Минобороны Украины.

Отмечается, что это уже четвертые подряд учения между ВМС ВС Украины и ВМС Румынии.

"Главная идея учений - укрепление региональной безопасности, улучшение уровня взаимодействия и совместимости стран-участниц", - говорится в сообщении.

К учениям от украинской стороны будут привлекаться группа малых бронированных артиллерийских катеров, рейдовый тральщик, десантный корабль или катер, подразделение морской пехоты, а также морская авиация ВМС Украины. От румынской стороны - бронированные и патрульные катера, рейдовые тральщики, а также пехотное подразделение и вертолет Puma Naval.

Также в учениях примут участие подразделения Морской охраны Государственной пограничной службы Украины и Пограничной полиции Румынии.

Процесс планирования, управления объединенными корабельно-катерными тактическими группами и отработки задач будет осуществляться в соответствии со стандартами и процедурами НАТО.

Планируется, что военные моряки двух стран проведут тренировки по боевому тралению отдельных участков акватории реки Дунай, отражению воздушного нападения противника, будут осуществлять контроль за гражданским судоходством в районах оперативной ответственности, отработают элементы тактического маневрирования с учетом особенностей навигации на судоходной реке, будут патрулировать водные пути, тренироваться в организации связи и взаимодействовать с летательными аппаратами.

Особенностью учений станет отработка задачи по высадке объединенного десанта морским и воздушным путем и взятию под контроль важного объекта критической инфраструктуры.

Подразделение морской пехоты ВМС Украины и румынское пехотное подразделение выполнят задание по речному патрулированию и взятию под охрану и сопровождению задержанного противника. Военные также примут участие в проведение противоминной операции на определенных участках реки Дунай с выполнением подрывных действий.

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