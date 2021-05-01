Наблюдательный совет "Нафтогаза" объявил о своей отставке

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" объявил о своей отставке в полном составе.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сегодня все члены наблюдательного совета, присутствовавшие во время внеочередного заседания, подают Компании письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий в качестве членов наблюдательного совета. Согласно корпоративных процедур, действующих в настоящее время в Компании, прекращение полномочий вступит в силу 14 мая 2021 года. Наблюдательный совет собрался для проведения внеочередного заседания в качестве как только его полномочия были восстановлены для того, чтобы обеспечить непрерывность надлежащего корпоративного управления Компании. Мы провели встречу с новым руководителем и членами правления. Последние выразили свою озабоченность относительно возможности выполнять свои полномочия впредь", - говорится в заявлении.

"Наблюдательный совет воспользуется следующими двумя неделями с момента подачи сообщений о прекращении полномочий для оказания поддержки Компании, насколько это возможно, и чтобы обеспечить надлежащую передачу полномочий, и проинформирует акционера относительно деталей в начале следующей недели", - говорится в заявлении.

Ранее LB.UA сообщало о том, что Наблюдательный совет "Нафтогаза", который был отстранен от процедуры, хотя именно в его компетенции смена руководства НАК, выразил несогласие с решением Кабмина и, возможно, откажется от дальнейшей работы.

Напомним, что Кабмин 28 апреля провел заседание общего собрания акционеров компании НАК "Нафтогаз Украины". Во время заседания был рассмотрен отчет о деятельности НАК в 2020 году. На заседании правительство освободило. Андрея Коболева от должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначил на эту должность Юрия Витренко. Витренко назначили сроком на год.

Сам Коболев в Facebook сообщил, что об "увольнении" узнал из новостей. Он сказал, что не писал никаких заявлений.

29 апреля Андрей Коболев сообщил, что отдал ключи от кабинета Витренко. В "Нафтогазе" считают решение об увольнении Андрея Коболева "юридической манипуляцией".

Об увольнении Коболева высказались Госдеп и послы стран G7. Они напомнили, "что корпоративное управление подобными предприятиями должно быть свободным от политического вмешательства".

Как выяснилось, Кабинет министров изменил правила назначения главы правления НАК "Нафтогаз", чтобы эту должность смог получить Юрий Витренко.