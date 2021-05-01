Тупицкому приостановили выплату зарплаты, - СМИ

Такое решение было принято после направления в КСУ обращения народного депутата Федора Вениславского.

Тупицкому приостановили выплату зарплаты, - СМИ
Фото: hubs.ua

И.о. главы КСУ Сергей Головатый издал распоряжение о приостановлении выплаты зарплаты и запрете использовать служебный транспорт экс-главе КСУ Александру Тупицкому и судье Александру Касминину, чьи полномочия были прекращены указом президента Владимира Зеленского.

Соответствующие документы есть в распоряжении ZN.UA.

Такое решение было принято после направления в КСУ обращения народного депутата Федора Вениславского, в котором он спрашивает, на каких основаниях Тупицкий и Касминин продолжают получать зарплаты и пользоваться служебными машинами после прекращения их полномочий.

Фото: ZN.UA

Фото: ZN.UA

Пока Тупицкий находился на больничном, и.о. председателя КС Сергей Головатый сегодня издал распоряжение о приостановлении выплаты зарплаты Тупицкого и Касминину, и запретил использовать служебный транспорт. При этом как на правовое основание он сослался лишь на указ президента, а не на Конституцию и закон о КС.

Фото: ZN.UA

Со своей стороны Тупицкий, который сегодня вышел с больничного, немедленно отменил указанное распоряжение Головатого и назначил служебную проверку, видя в его действиях признаки минимум трех преступлений и дисциплинарного проступка.

Фото: ZN.UA

Издание обращает внимание на то, что распоряжения Тупицкого и Головатого изданы на бланке председателя и зарегистрированы в секретариате КС.

Напомним, 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца, а в феврале продолжил его еще на месяц.

27 марта Зеленский отменил указы о назначении судьями КСУ Тупицкого и Касминина.

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