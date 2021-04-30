США будут поставлять оружие в Украину в рамках уже существующих договоренностей, - советник Байдена

Речь не идет о поставках, которые не укладывались бы в уже существующий формат сотрудничества с Украиной в сфере обороны.

США будут поставлять оружие в Украину в рамках уже существующих договоренностей, - советник Байдена
Джейк Салливан
Фото: Global Look Press

Администрация США готова в будущем поставлять некоторые виды вооружений Украине в рамках уже существующих договоренностей.

Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, передает “Интерфакс-Украина”.

"Мы готовы действовать в уже существующих рамках. В прошлом мы уже организовывали поставки на Украину ... И мы будем готовы в будущем рассматривать ее запросы и поставлять некоторые виды продукции военного назначения", - сказал Салливан.

Он также отметил, что речь не идет о поставках, которые не укладывались бы в уже существующий формат сотрудничества с Украиной в сфере обороны.

По словам советника Байдена, РоSSия поступила конструктивно, отведя существенную часть сил от границы с Украиной.

"Мы приняли к сведению, что они отвели значительную часть сил от границы, вернули их на места постоянного базирования. Это - конструктивный шаг", - сказал Салливан.

Напомним, 22 апреля РоSSия объявила о завершении "внезапной проверки боеготовности", под предлогом которой стянула войска к границам Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля заявил, что учения в Крыму прошли успешно. Он также сообщил, что с 23 апреля войска начинают возвращаться в места постоянной дислокации. 23 апреля Минобороны РФ сообщило, что начало отведение войск.

Со своей стороны представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты осторожно относятся к заявлению роSSийских властей по отводу войск от украинской границы.

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