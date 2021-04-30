На Донбассе открыли почетные консульства Литвы и Латвии

Делегация также ознакомилась с текущей ситуацией на линии разграничения и посетила КПВВ "Золотое".

В районе проведения ООС, в городах Славянск и Северодонецк были открыты почетные консульства Литовской и Латвийской Республик.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Чрезвычайный и полномочный посол Литовской республики Вальдемарас Сарапинас отметил, что Литва и другие страны Балтии всегда были, есть и будут оставаться надежными партнерами Украины в ее борьбе за территориальную целостность и поддерживать стремление вступления в НАТО и Европейский Союз.

"Мы сегодня здесь! И будем оставаться здесь до тех пор, пока международно признанные границы Украины не будут полностью восстановлены - вы не являетесь и не будете одиноки в своей борьбе, борьбе, за которую мы все перед вами так виноваты", - заявил глава Комитета иностранных дел Сейма Латвии Рихардс Колс.

Делегация также ознакомилась с текущей ситуацией на линии разграничения и посетила КПВВ "Золотое".

Напомним, ранее в марте министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина уже начала работу по открытию новых посольств и консульств в мире.