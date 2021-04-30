Польша случайно нарушила авиапространство Беларуси

"Инцидент не имел преднамеренного характера и был краткосрочным".

Польша случайно нарушила авиапространство Беларуси
Мі-24 (архывне фото)

Министерство обороны Беларуси обвинило Польшу в нарушении воздушного пространства страны боевым вертолетом Ми-24.

Об этом сообщает "Укринформ".

Как сообщили в Минобороны РБ, 29 апреля в 2:02 в районе населенного пункта Козловичи (Брестская область) средства радиолокационной разведки и ПВО обнаружили повторное в течение месяца нарушение границы страны со стороны Польши. Отмечается, что вертолет-нарушитель Ми-24 на минуту залетел на территорию страны и вернулся на польскую территорию в районе населенного пункта Требунь.

В связи с этим в Минобороны Беларуси вызвали атташе по вопросам обороны, которому был выражен протест и заявлено о необходимости провести расследование по данному факту и проинформировать Минск о его результатах.

Командование ВС Польши сообщило, что накануне во время выполнения стандартного патрулирования в рамках действий Воздушных сил Польши произошло нарушение в воздушном пространстве государственной границы с Беларусью.

"Инцидент не имел преднамеренного характера, случай имел случайный и краткосрочный характер", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее роSSийский вертолет нарушил воздушное пространство Украины. Государственная пограничная служба Украины немедленно проинформировала об указанном факте все заинтересованные министерства и ведомства.

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