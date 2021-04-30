ВСК признала неудовлетворительной работу наблюдательного совета "Укрзализныци" и предлагает уволить правление компании

Также было принято решение привести уровень зарплат членов наблюдательного совета в соответствие с финансовыми показателями компании.

ВСК признала неудовлетворительной работу наблюдательного совета "Укрзализныци" и предлагает уволить правление компании
Фото: facebook.com/j.gryshyna

Временная следственная комиссия Верховной Рады по проверке и оценке состояния АТ "Укрзализныця" признала работу наблюдательного совета и правления УЗ неудовлетворительной и намерена обратиться в Кабинет Министров с требованием уволить исполняющего обязанности главы, а также членов правления компании.

Об этом сообщила в фейсбуке глава ВСК народный депутат Юлия Гришина (партия "Слуга народа") .

Она отметила, что на сегодняшнем заседании члены комиссии признали и.о. главы правления Ивана Юрика и членов правления УЗ "некомпетентными и не соответствующими занимаемой должности". По ее словам, члены комиссии решили обратиться в Кабмин с требованием уже сейчас, не дожидаясь окончания срока функционирования действующего состава наблюдательного совета, начать "поиск новых лиц".

Также было принято решение привести уровень зарплат членов наблюдательного совета и правления УЗ в соответствие с финансовыми показателями компании.

"Оба человека, которые непосредственно отвечают за работу "Укрзализныци" - министр инфраструктуры Владислав Криклий и и.о. главы правления компании Иван Юрик - даже не явились на заседание, направив своих подчиненных", - отметила Гришина.

"Отныне ВСК переходит на жесткий режим. Всем приглашенным на следующие заседания ВСК будут вручаться не просто уведомления, а повестки. Неявка без уважительной причины будет расцениваться как препятствование работе следственной комиссии и соответствующим образом квалифицироваться согласно Уголовному кодексу Украины", - добавила депутат.

Напомним, накануне международное рейтинговое агентство Fitch поставило рейтинг "Укрзализныци" на пересмотр для возможного понижения.

В начале апреля ВСК Рады решила провести детальное расследование деятельности наблюдательного совета и правления "Укрзализныци". По предварительной оценке, доходы "УЗ" от грузоперевозки на 2021 года искусственно завышены на 18,6%, или на 13,4 млрд грн. Также искусственно завышаются доходы от пассажирских перевозок на фоне их падения. Члены ВСК расценивают финансовый план на 2021 год как "фикцию, не реальную к исполнению".

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