Дело Шеремета: суд отпустил Антоненко под круглосуточный домашний арест

Также он будет носить электронный браслет контроля.

Шевченковский райсуд Киева 30 апреля изменил меру пресечения сержанту пресс-службы Сил специальных операций и военному музыканту Андрею Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Его обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. Также Антоненко будет носить электронный браслет контроля.

Об этом сообщает для LB.ua журналист Екатерина Петренко из зала суда.

Прокурор Офиса Генпрокурора Михаил Тишин впервые не возражал против избрания не более мягкой меры пресечения, чем круглосуточный домашний арест.

На этот раз сторона обвинения наставивала исключительно на риске побега. По словам прокурора, этот риск - ключевой. Тишин также вскользь упомянул о риске влияния на свидетелей, специалистов и экспертов, однако не привел аргументы в подтверждение его актуальности.

Важно добавить, что ранее прокурор обосновал риск побега исключительно тем, что Антоненко осознает тяжесть наказания. По словам адвокатов, защита сдала в Государственную миграционную службу паспорта для выезда за границу обвиняемого и инициировала их уничтожение, чтобы исключить риск сокрытия.

"Даже во многих позициях и решениях ЕСПЧ установлено, что угроза тяжести наказания не может быть основанием для избрания самой строгой меры пресечения. Нельзя сказать, что если человека обвиняют в чем-то тяжелом, то обязательно он убежит. Мы считаем, что прокурор в конечном итоге все доказательства смог проанализировать и понимает, что работники Нацполиции ранее предоставляли ему недостаточно обоснованные доказательства", - высказался адвокат.

30 апреля суд исследовал доказательства из 9-го тома относительно знакомства обвиняемой волонтера и детского хирурга Юлии Кузьменко с Андреем Антоненко. По мнению прокурора, переписка между ними в соцсети подтверждает, что фигуранты дела якобы были знакомы задолго до убийства Павла Шеремета и часто общались. Однако адвокат отмечает: доказательства подтверждают, что обвиняемые виртуально переписывались всего несколько раз.

Также в заседании исследовали экспертизы относительно корпуса мины МОН-50 - вещественного доказательства, принадлежавшего Антоненко и найденного при обыске. Как отмечает защита: у спецназовца и военного музыканта нашли не мину, а корпус МОН-50, который не является взрывным устройством и использовался в его творческой деятельности. Исследования экспертизы также указали, что это не взрывное устройство и не представляет угрозы. Кроме того, суд впервые задал подробные вопросы о происхождении корпуса МОН-50 обвиняемому. Антоненко рассказал, что этот предмет ему подарили во время гастролей в зоне АТО/ООС. В дальнейшем защита будет просить, чтобы суд допросил известного музыканта Александра Положинского, который при этом присутствовал.

"Хочу просто процитировать слова своей песни: "Я лихого не робив і нікого не вбивав, просто дещо зрозумів, просто дещо з\'ясував..." За Украину надо жить и побеждать, а не умирать. Переполняют эмоции. Домой возвращается спецназ", - прокомментировал изменение меры пресечения Антоненко.

Напомним, 23 марта суд присяжных под председательством судьи Шевченковского суда Оксаны Голуб принял ходатайство прокурора и продлил меры пресечения всем трем обвиняемым. Так, Андрея Антоненко до 21 мая должны были держать под стражей, если бы суд сегодня не отменил эту меру.

Кроме того, Шевченковский суд предыдущим постановлением признал актуальным риск летальности (риск продолжения или повторения противоправного поведения) в связи с доступом Антоненко к оружию, поскольку он военный. Важно добавить, что прокурор ни разу не ссылался на этот риск. Командир спецназовца Алексей Никифоров пояснил, что оружие хранится в специально оборудованных комнатах, под охраной, а получить его можно только с письменного разрешения командира части.

Ранее, 20 марта, прокурор Офиса Генпрокурора Михаил Тишин показал в Шевченковском суде видеозапись с «неустановленной подрывницей» журналиста Павла Шеремета. Ее заметили вблизи места парковки незадолго до взрыва его автомобиля. По версии стороны обвинения, в 7:20 утра 20 июля 2016 года этот человек осуществлял слежку и шел в направлении движения его автомобиля. Известно, что ранее следствие узнавало в ней и Андрея Антоненко, и Юлию Кузьменко.