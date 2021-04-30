СНБО может ввести санкции против главных "обнальщиков" страны и лидеров преступного мира, - источники

Совет национальной безопасности и обороны может ввести санкции против главных "обнальщиков" страны и лидеров преступного мира.

Об этом LB.ua рассказали источники, близкие к руководству правоохранительных органов.

"СНБО рассмотрит возможность введения санкций против людей, занимающихся "скрутками" (фиктивным уменьшением налогового обязательства по уплате НДС) и "обналом", а также лидеров преступного мира", - рассказал собеседник LB.ua.

Также он отметил, что "по контрабандистам будет продолжение - готовят новые списки".

"Важно отметить: такие решения находятся в состоянии подготовки. По словам еще одного профильного собеседника: "База готовится, но трудно сказать, когда именно это произойдет, - связано с текущими событиями. Если происходит что-то экстраординарное, понятно, что СНБО должен немедленно реагировать и текущие вопросы откладываются", - отметил он.

По информации LB.ua о расширении санкционного списка контрабандистов, в него, в частности, могут добавить лиц, причастных к контрабанде сигарет в Европу в больших объемах.

Напомним, на заседании СНБО 2 апреля было принято решение о применении санкций против лиц, которых президент Владимир Зеленский назвал "топ-10 украинской контрабанды". Как сообщили в СБУ , в отношении всей "топ-десятки" украинских контрабандистов открыли уголовные производства.