Жена судьи Чауса просит Зеленского помочь с поиском мужа

Жена украинского судьи Николая Чауса, пропавшего в Молдове 3 апреля, обратилась с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в поиски ее мужа.

Об этом она сообщила изданию hromadske и предоставила копию документа.

"Мой муж не имел намерения уклоняться от правосудия. Он ожидал решения, чтобы в соответствии с процедурой вернуться в Украину и защищать себя от незаконного преследования со стороны работников НАБУ", - отметила в заявлении Светлана Чаус.

Она отметила, что в случае игнорирования ее заявления она будет обращаться в международные инстанции.

"Если же спецслужбы и в дальнейшем будут незаконно удерживать моего мужа, мы будем продолжать обращаться ко всем лидерам европейских и мировых держав. Семья и адвокаты будут принимать все необходимые меры, чтобы вернуть Николая Чауса живым", - написала женщина.

В то же время адвокат Чауса Александр Вишневый отметил, что украинские правоохранители до сих пор не открыли уголовное производство по факту похищения, хотя они обращались с соответствующими заявлениями. В частности, об отсутствии уголовного производства заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, подчеркнув: "Когда будет зарегистрировано производство, мы будем этим заниматься".

Напомним, 3 апреля Чаус был похищен неизвестными в центре Кишинева. МВД Молдовы сообщило, что за похищением Чауса могут стоять иностранцы и часть из них после этого уехала в Украину. Также министр внутренних дел Молдовы сказал, что подозреваемые в организации похищения переписывались на украинском языке.

МИД Украины отрицает, что государственные учреждения Украины причастны к похищению беглого судьи.