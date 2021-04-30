Более 80 тысяч киевлян получат выплаты ко Дню памяти и примирения и Дню Победы, - Кличко

Город выделил на эти выплаты почти 52 миллиона гривен по городской программе «Забота. Навстречу киевлянам»

Более 80 тысяч киевлян получат выплаты ко Дню памяти и примирения и Дню Победы, - Кличко

Более 81 500 киевлян получат материальную помощь от городских властей по случаю Дня памяти и примирения 8 мая и Дня Победы 9 мая. Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

«Город, уже традиционно, выделит отдельным категориям киевлян ежегодную материальную помощь по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этом году выплаты получат более 81 500 жителей столицы. Это - ветераны Второй мировой, участники Антитеррористической операции, воины-интернационалисты, участники Революции Достоинства и некоторые другие категории граждан. Мы продолжаем помогать и в дальнейшем будем поддерживать наших защитников», - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что город выделил на эти выплаты почти 52 млн гривен по городской программе «Забота. Навстречу киевлянам».

Напомним, к годовщине Чернобыльской трагедии более 48 тысяч киевлян получили от столичной власти материальную помощь от 600 до 1000 гривен.

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