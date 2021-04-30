МИД Украины осудило марш ко дню создания дивизии "Галичина"
"Необходимо стараться, чтобы к любому оправданию нацистских преступлений была нулевая толерантность".
Министерство иностранных дел Украины осудило проведение в Киеве марша в день создания дивизии СС "Галичина".
Об этом сообщается на сайте МИД.
"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает любые проявления глорификации войск Ваффен-СС. Напоминаем, что пропаганда тоталитарных режимов, в частности, национал-социалистического, запрещена в Украине", - заявил представитель министерства Олег Николенко.
Министерство напомнило также, что через неделю Украина чествует память миллионов украинцев и представителей других народов, погибших от рук нацистов в годы Второй мировой войны.
"Необходимо стараться, чтобы к любому оправданию нацистских преступлений была нулевая толерантность Украинского государства и общества", - говорится в заявлении.
Напомним, что в Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".
Он осуждает коммунистический и нацистский режимы как преступные на законодательном уровне. Закон вводит запрет на публичное отрицание преступного характера этих тоталитарных режимов, запрет публичного использования и пропаганды их символики.
В то же время символика дивизии "Галичина" не запрещена. Эмблема дивизии содержала стилизованное изображение льва, который был и является основным элементом символики Львова и Галичины. Эсэсовских рун в военной символике "Галичины" не было.
Ее члены не были осуждены Нюрнбергским трибуналом, а сама эта структура не была признана преступной.