МИД Украины осудило марш ко дню создания дивизии "Галичина"

"Необходимо стараться, чтобы к любому оправданию нацистских преступлений была нулевая толерантность".

МИД Украины осудило марш ко дню создания дивизии "Галичина"
Фото: Олександр Рудоманов

Министерство иностранных дел Украины осудило проведение в Киеве марша в день создания дивизии СС "Галичина".

Об этом сообщается на сайте МИД.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает любые проявления глорификации войск Ваффен-СС. Напоминаем, что пропаганда тоталитарных режимов, в частности, национал-социалистического, запрещена в Украине", - заявил представитель министерства Олег Николенко.

Министерство напомнило также, что через неделю Украина чествует память миллионов украинцев и представителей других народов, погибших от рук нацистов в годы Второй мировой войны.

"Необходимо стараться, чтобы к любому оправданию нацистских преступлений была нулевая толерантность Украинского государства и общества", - говорится в заявлении.

Напомним, что в Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Он осуждает коммунистический и нацистский режимы как преступные на законодательном уровне. Закон вводит запрет на публичное отрицание преступного характера этих тоталитарных режимов, запрет публичного использования и пропаганды их символики.

В то же время символика дивизии "Галичина" не запрещена. Эмблема дивизии содержала стилизованное изображение льва, который был и является основным элементом символики Львова и Галичины. Эсэсовских рун в военной символике "Галичины" не было.

Ее члены не были осуждены Нюрнбергским трибуналом, а сама эта структура не была признана преступной.

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