Мендель уходит с должности пресс-секретаря Зеленского, но будет работать в Офисе президента советницей

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель написала заявление на увольнение. Об этом со ссылкой на источники в Офисе президента пишет "Бабель".

По словам собеседников издания, заявление написано по инициативе Мендель.

Президент согласовал увольнение, но Мендель будет работать в Офисе советницей по внешнеполитическим вопросам, сообщили источники LB.ua осведомленные с ситуацией источники.

Напомним, Мендель выбрали пресс-секретарем Зеленского из 4 тыс. кандидатов. Она в разное время работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо ТВ" и "Интер". Несколько лет как журналист сотрудничала с The New York Times. Также она писала для украинского Forbes и американского Politico.

СNN отмечал, что Мендель могла допустить конфликт интересов, публикуя статьи в The New York Times во время конкурса на должность.

За время работы пресс-секретарь президента попадала в несколько скандалов, в том числе и из-за своего поведения в отношении журналистов. Например, 5 сентября у здания Высшего антикоррупционного суда в Киеве Юлия Мендель оттолкнула журналиста программы "Схемы" и "Радио" Свобода" Сергея Андрушко.

Президент Владимир Зеленский считает, что его пресс-секретарь Юлия Мендель не должна была толкаться с журналистом "Радио Свобода" Сергеем Андрушко. При этом он заявил, что понимает ее как человека.

Также Мендель назвала визит в Литву "латвийской командировкой" и объяснила это троллингом.