Корниенко: "Слуга народа" не обсуждает отставку ни одного министра, в том числе - Марченко

Депутаты, которые подали проект постановления об увольнении главы Минфина, отозвали документ.

Фракция "Слуга Народа" не обсуждает вопрос об отставке правительства или отдельных руководителей министерств, в частности - министра финансов Сергея Марченко.

Об этом заявил глава партии Александр Корниенко.

Он рассказал, что постановление об увольнении Марченко с должности министра финансов было "инициативой отдельных представителей фракции".

"Однако, изучив вопрос, они отозвали проект постановления. Соответствующее заявление на имя главы Верховной Рады уже написано", - отметил Корниенко.

"На сегодня нет официальных предложений по замене того или иного чиновника. Есть много слухов о том, что изменения возможны или где-то обсуждаются. Никто из чиновников не вечен. Но на сегодня предложений по замене одного из чиновников, которые набрали 226 голосов «за», - нет", - подчеркнул он.

Напомним, 9 апреля началась заочная ссора между Михаилом Саакашвили и Марченко, когда глава исполнительного комитета Национального совета реформ обвинил министра в коррупции.