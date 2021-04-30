В Донецкой области впервые с начала войны открыли иностранное дипломатическое учреждение

В Славянске появилось почетное консульство Латвии.

Фото: dn.gov.ua

Латвия открыла почетное консульство в Славянске Донецкой области. Почетным консулом стал Александр Павенко, который с 2014 года помогает семьям вынужденных переселенцев и пострадавшим от конфликта и сотрудничает с правительством Латвии.

Об этом сообщило посольство Латвии.

На церемонию открытия почетного консульства приехал глава комитета по иностранным делам Сейма Рихардс Колс. Он подчеркнул, что открытие консульства - признак поддержки Латвией территориальной целостности Украины.

Почетное консульство будет помогать развивать отношения с Донецкой областью в сфере образования, экономики и других областях, а также будет служить информационным пунктом.

Александр Павенко стал шестым почетным консулом Латвии в Украине. Почетные консульства Латвии действуют во Львове, Чернигове, Одессе, Запорожье и Черновцах.

На сайте Донецкой ОГА сообщается, что почетное консульство Латвийской Республики - это первое дипломатическое учреждение, которое открывается в Донецкой области после оккупации части области.

Фото: dn.gov.ua

После открытия консульства состоялось возложение цветов к мемориалу замученным жителям Славянска.

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