В Донецкой области впервые с начала войны открыли иностранное дипломатическое учреждение
В Славянске появилось почетное консульство Латвии.
Латвия открыла почетное консульство в Славянске Донецкой области. Почетным консулом стал Александр Павенко, который с 2014 года помогает семьям вынужденных переселенцев и пострадавшим от конфликта и сотрудничает с правительством Латвии.
Об этом сообщило посольство Латвии.
На церемонию открытия почетного консульства приехал глава комитета по иностранным делам Сейма Рихардс Колс. Он подчеркнул, что открытие консульства - признак поддержки Латвией территориальной целостности Украины.
Почетное консульство будет помогать развивать отношения с Донецкой областью в сфере образования, экономики и других областях, а также будет служить информационным пунктом.
Александр Павенко стал шестым почетным консулом Латвии в Украине. Почетные консульства Латвии действуют во Львове, Чернигове, Одессе, Запорожье и Черновцах.
На сайте Донецкой ОГА сообщается, что почетное консульство Латвийской Республики - это первое дипломатическое учреждение, которое открывается в Донецкой области после оккупации части области.
После открытия консульства состоялось возложение цветов к мемориалу замученным жителям Славянска.