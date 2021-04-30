Киевские спасатели провели учения по противодействию лесным пожарам

В мероприятии приняли участие около 80 человек и были привлечены 18 единиц техники.

Киевские спасатели провели учения по противодействию лесным пожарам
Фото: Макс Требухов

Сегодня, 30 апреля на территории Никольского лесничества КП "Дарницкое лесопарковое хозяйство" состоялись специализированные учения киевских спасательных и коммунальных служб для противодействия и ликвидации последствий лесных пожаров.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

В учениях приняли участие около 80 человек и были привлечены 18 единиц техники.

По легенде учений, на территории леса произошел и обнаружен пожар из-за разведения костра в неположенном месте (задержание нарушителей). Далее с помощью квадрокоптера осуществляется воздушная разведка, тушение пожара с помощью спецтехники, а также спасение возможных пострадавших в результате пожара.

Также спасатели отработали оказание первой помощи пострадавшим.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, следователи Государственного бюро расследований расследуют дела, касающиеся трагических событий, связанных с пожарами, произошедшими в Украине на протяжении последних лет, забравшими 54 человеческих жизни и причинившими значительные материальные потери.

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