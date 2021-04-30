Нардепы задекларировали 164 изделия из меха, треть из них - Медведчук, - "ЧЕСНО"

Депутаты Верховной Рады задекларировали 164 ценных изделия из меха или кожи. Среди них шубы, куртки и сумки от самых дорогих в мире брендов. Больше всего таких предметов в коллекции нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука - 52.

Нардеп Константин Бондарев ("Батькивщина") задекларировал как свою собственность 21 лошадь, а Сергей Рудык ("За будущее") - овец совокупной стоимостью 220 тыс. гривен, сообщает движение "ЧЕСНО".

Отмечается, что украинское законодательство требует у политиков и чиновников декларировать ценное движимое имущество. Порогом декларирования считается стоимость объекта, превышающая 100 прожиточных минимумов (202,7 тыс. гривен по состоянию на 1 января 2020 года). Соответственно, любое частное имущество стоимостью более 202,7 тыс. гривен должно быть указано в декларациях, поданных за 2020 год.

Всего в декларациях 2020 года нардепы указали 164 изделия из меха и кожи, подпадающих под категорию ценного движимого имущества. Среди них 67 шуб из натурального меха, 72 других кожаных или меховых предмета одежды (жилет, пальто, дубленка, куртка, платье и т.д.) и 25 кожаных сумок или портфелей.

"Самый большой "любитель меха" среди украинских нардепов - представитель ОПЗЖ Виктор Медведчук. Он задекларировал 52 предмета одежды из меха или кожи. Среди них 11 коллекций кожаных сумок (в исследовании мы учитываем коллекцию как один объект) от различных производителей (в частности Louis Vuitton, Prada, Dior, Gucci), пять ценных кожаных курток различных брендов, шубы из меха норки, соболя и шиншиллы", - говорится в сообщении.

Владелица большинства предметов одежды из меха и кожи - жена нардепа Оксана Марченко. Впрочем, некоторые объекты из коллекции являются собственностью самого нардепа. В частности, дубленка из меха от Brioni или кожаная куртка от Dolce and Gabbana. Всего же Медведчук задекларировал 247 объектов в категории "ценное движимое имущество".

Самая дорогая меховая одежда среди того, цену чего указывали депутаты, - шуба марки RinDi стоимостью более 1 млн гривен. Одежду задекларировал нардеп "Слуги народа" Игорь Васильковский, шуба принадлежит его жене Елене.

Трое нардепов нынешнего созыва декларировали животных как собственное ценное движимое имущество.

Так, нардеп Константин Бондарев ("Батькивщина") задекларировал 21 лошадь различных пород. Первую из них он получил в собственность еще в 2002 году. Большая часть лошадей - собственность его жены Татьяны Шейнич.

Член депутатской группы "За будущее" Сергей Рудык задекларировал овец на сумму 220 тыс. гривен (без уточнения количества животных и любой другой информации о них). Владелица животных - его жена Марианна. Примечательно, что овцы - единственное ценное движимое имущество, задекларированное нардепом.

Нардеп "Голоса" Александра Устинова в очередной раз задекларировала своих домашних животных, которых отмечает в декларации как “собаку-тапки-погрызяку” и “котика-муркотика”. Она пояснила, что впервые решила таким образом подать декларацию еще в 2018 году в знак протеста против обязанности общественных активистов подавать декларации. И с тех пор включает животных в декларации ежегодно.

Андрей Пузийчук (“Батькивщина”) стал единственным депутатом действующего созыва Верховной Рады, который задекларировал охотничьи трофеи. В графе "коллекции и предметы коллекционирования по зоологии" он отметил "обработанные трофеи с охоты" из Намибии стоимостью более 565,5 тыс. гривен.

Ни один из нардепов нынешнего созыва не задекларировал диких животных.

Как сообщалось, депутат Харьковского городского совета Джавид Саид (ОПЗЖ) задекларировал африканского льва.