Кабмин продлил действие спецобязанностей производителей тепла до 20 мая, - Шмыгаль

Местные власти смогут закупить газ летом по самым низким ценам, убежден премьер.

Кабмин продлил действие спецобязанностей производителей тепла до 20 мая, - Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров продлил действие специальных обязанностей (ВСО) для производителей тепла до 20 мая для определения ими лучших предложений и заключения договоров.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Правительство продлило ВСО для теплокоммунэнерго до 20 мая для того, чтобы коммунальные предприятия могли провести переговоры, определить лучшие предложения по закупке газа и заключить все необходимые контракты", - написал Шмыгаль в Telegram.

По его словам, отмена ВСО дает возможность для коммунальных предприятий покупать газ у поставщиков, которые предложат лучшую цену. То есть местная власть, являющаяся владельцем коммунальных предприятий, сможет закупить газ летом по самым низким ценам. Таким образом, во время отопительного сезона коммунальные предприятия не будут зависеть от резких скачков цен на рынке газа.

Шмыгаль также приветствовал подписание президентом Украины Владимиром Зеленским закона №2458, предусматривающего введение публичных договоров о поставках коммунальных услуг.

Премьер отметил, что в комплексе это даст местным властям механизм, который позволит самостоятельно снижать тарифы для населения на тепло и горячую воду и не накапливать при этом долги за потребленный газ.

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