Кулеба рассказал о ключевых темах визита Блинкена в Украину

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что одной из ключевых тем предстоящего визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Украину будет безопасность.

Об этом Кулеба заявил в интервью Радио Свобода.

"Прежде всего, безусловно, будем говорить о безопасности. Будем говорить о той помощи, которую могут предоставить США в проведении реформ. Безусловно, будем говорить об экономике. Но я сказал бы, что сейчас у нас есть несколько важных тем, особенно в энергетической сфере, которые будут в центре внимания", - сказал Кулеба.

По его словам, почва для визита Блинкена "хорошо подготовлена".

"У нас было очень много разговоров в принципе. Я не помню, чтобы в истории Украины за такое короткое время произошло так много контактов с США на всех уровнях. И президент, и министр обороны, и мои контакты, и руководитель Офиса президента. То есть почва очень хорошо подготовлена ... У нас будет предметный разговор с государственным секретарем", - сказал министр.

По поводу того, какие шаги готовятся по форматам взаимодействия Украина-США в сфере безопасности, Кулеба сказал: "Мы над этим работаем".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Украину на следующей неделе на фоне обострения напряженности в отношениях с Россией и в связи с наращиванием ею военной силы в регионе. О предстоящей поездке Блинкен рассказал в интервью, которое анонсировал телеканал CBS News. Оно выйдет 2 мая.

О том, что государственный секретарь США Энтони Блинкен в следующем месяце может прибыть с визитом в Украину, ранее сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в украинском правительстве, близкий к переговорному процессу.