В Гадяче городской совет отказывается переименовывать улицу в честь депутата Госдумы Терешковой
Она голосовала за оккупацию Крыма и была ревизором ЦК КПСС.
В Гадяче Полтавской области горсовет отказывается переименовывать улицу в честь депутата "Единой РоSSии", которая голосовала за оккупацию Крыма и была связана с ЦК КПСС.
Нарушение закона мотивируют нежеланием жителей переименовывать улицы. Об этом LB.ua сообщил Гадячский городской совет в ответе на запрос.
"Во исполнение вышеуказанного Закона (о декоммунизации. - Ред.) переименована главная улица города - 50 лет Октября и площадь 50 лет Октября", - говорится в ответе на запрос.
После этого местные власти опросили жителей на официальном вебсайте. Жители выступили против переименования остальных улиц, с чем Гадячский городской совет согласился, несмотря на наличие закона о декоммунизации.
В Гадяче есть 35 улиц и переулков, которые подпадают под переименование, но городской совет их не переименовывает:
- Площадь Пионерская
- улица Михаила Андриевского (штатный пропагандист Гадячского районного комитета КП(б) в Полтавской области)
- улица Воровского
- улица Дзержинского
- улица Энгельса
- улица Октябрьская
- улица Калинина
- улица Кондратенко (секретарь Полтавского обкома КПУ(б))
- улица Комсомольская
- улица Крупской
- улица Луначарского
- улица Маркса
- улица Островского
- улица Парижской Коммуны
- улица Советская
- улица Свердлова
- улица Тельмана
- улица Фрунзе
- улица Чапаева
- улица Щорса
- улица Терешковой
- переулок Ватутина
- переулок Володарского
- переулок Дзержинского
- переулок 1-й Красный
- переулок 2-й Красный
- переулок Кондратенко
- переулок Кирова
- переулок Котовского
- переулок Пионерский
- переулок Пролетарский
- переулок Свердлова
- переулок Тельмана
- переулок Чапаева
- переулок Щорса
Улица в честь Валентины Терешковой подпадает под действие Закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", потому что она в 1970-1990 годах была членом ревизионной комиссии ЦК КПСС.