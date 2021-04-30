В Гадяче городской совет отказывается переименовывать улицу в честь депутата Госдумы Терешковой

Она голосовала за оккупацию Крыма и была ревизором ЦК КПСС.

В Гадяче городской совет отказывается переименовывать улицу в честь депутата Госдумы Терешковой
Валентина Терешкова
Фото: minipedia.org.ua

В Гадяче Полтавской области горсовет отказывается переименовывать улицу в честь депутата "Единой РоSSии", которая голосовала за оккупацию Крыма и была связана с ЦК КПСС.

Нарушение закона мотивируют нежеланием жителей переименовывать улицы. Об этом LB.ua сообщил Гадячский городской совет в ответе на запрос.

"Во исполнение вышеуказанного Закона (о декоммунизации. - Ред.) переименована главная улица города - 50 лет Октября и площадь 50 лет Октября", - говорится в ответе на запрос.

После этого местные власти опросили жителей на официальном вебсайте. Жители выступили против переименования остальных улиц, с чем Гадячский городской совет согласился, несмотря на наличие закона о декоммунизации.

В Гадяче есть 35 улиц и переулков, которые подпадают под переименование, но городской совет их не переименовывает:

  • Площадь Пионерская
  • улица Михаила Андриевского (штатный пропагандист Гадячского районного комитета КП(б) в Полтавской области)
  • улица Воровского
  • улица Дзержинского
  • улица Энгельса
  • улица Октябрьская
  • улица Калинина
  • улица Кондратенко (секретарь Полтавского обкома КПУ(б))
  • улица Комсомольская
  • улица Крупской
  • улица Луначарского
  • улица Маркса
  • улица Островского
  • улица Парижской Коммуны
  • улица Советская
  • улица Свердлова
  • улица Тельмана
  • улица Фрунзе
  • улица Чапаева
  • улица Щорса
  • улица Терешковой
  • переулок Ватутина
  • переулок Володарского
  • переулок Дзержинского
  • переулок 1-й Красный
  • переулок 2-й Красный
  • переулок Кондратенко
  • переулок Кирова
  • переулок Котовского
  • переулок Пионерский
  • переулок Пролетарский
  • переулок Свердлова
  • переулок Тельмана
  • переулок Чапаева
  • переулок Щорса

Улица в честь Валентины Терешковой подпадает под действие Закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", потому что она в 1970-1990 годах была членом ревизионной комиссии ЦК КПСС.

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