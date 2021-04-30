В Гадяче городской совет отказывается переименовывать улицу в честь депутата Госдумы Терешковой

Она голосовала за оккупацию Крыма и была ревизором ЦК КПСС.

В Гадяче Полтавской области горсовет отказывается переименовывать улицу в честь депутата "Единой РоSSии", которая голосовала за оккупацию Крыма и была связана с ЦК КПСС.

Нарушение закона мотивируют нежеланием жителей переименовывать улицы. Об этом LB.ua сообщил Гадячский городской совет в ответе на запрос.

"Во исполнение вышеуказанного Закона (о декоммунизации. - Ред.) переименована главная улица города - 50 лет Октября и площадь 50 лет Октября", - говорится в ответе на запрос.

После этого местные власти опросили жителей на официальном вебсайте. Жители выступили против переименования остальных улиц, с чем Гадячский городской совет согласился, несмотря на наличие закона о декоммунизации.

В Гадяче есть 35 улиц и переулков, которые подпадают под переименование, но городской совет их не переименовывает:

Площадь Пионерская

улица Михаила Андриевского (штатный пропагандист Гадячского районного комитета КП(б) в Полтавской области)

улица Воровского

улица Дзержинского

улица Энгельса

улица Октябрьская

улица Калинина

улица Кондратенко (секретарь Полтавского обкома КПУ(б))

улица Комсомольская

улица Крупской

улица Луначарского

улица Маркса

улица Островского

улица Парижской Коммуны

улица Советская

улица Свердлова

улица Тельмана

улица Фрунзе

улица Чапаева

улица Щорса

улица Терешковой

переулок Ватутина

переулок Володарского

переулок Дзержинского

переулок 1-й Красный

переулок 2-й Красный

переулок Кондратенко

переулок Кирова

переулок Котовского

переулок Пионерский

переулок Пролетарский

переулок Свердлова

переулок Тельмана

переулок Чапаева

переулок Щорса

Улица в честь Валентины Терешковой подпадает под действие Закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", потому что она в 1970-1990 годах была членом ревизионной комиссии ЦК КПСС.