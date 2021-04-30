Полиция обвинила руководство завода АТЕК в растрате

Главное следственное управление Национальной полиции выдвинуло подозрение руководителю и главе наблюдательного совета киевского завода АТЕК в растрате имущества в крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Следствие считает, что в 2017 году они незаконно, без реального получения средств, произвели отчуждение недвижимого имущества - целостного имущественного комплекса акционерного общества в пользу подконтрольного им юридического лица путем его формальной продажи. Таким образом ЧАО "АТЕК" был нанесен ущерб более чем на 162 млн грн.

Подозреваемым, имена которых не сообщаются, собираются избрать меру пресечения.

В 2017 году генеральным директором "АТЕК" была Лариса Ильенко, а главой наблюдательного совета - один из акционеров Андрей Нагребельный.

Завод "АТЕК" (бывший "Красный экскаватор") известен корпоративным конфликтом между собственниками и тем, что он стал убежищем для "Национального корпуса" и вообще "азовского" движения. В январе 2016 года между "Азовом" и действующей тогда администрацией "АТЕК" был заключен договор об аренде всей территории, цехов, складов, подсобных помещений и вспомогательных сооружений завода.

В 2018 году полиция провела громкий обыск на заводе АТЕК в рамках уголовного производства о возможных фактах незаконного завладения имуществом предприятия.