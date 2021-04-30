"Увольнение руководства "Нафтогаза" вызывает серьезные вопросы", - посол Великобритании

Симмонс призвала сделать корпоративное управление в госпредприятиях независимым от политического влияния.

"Увольнение руководства "Нафтогаза" вызывает серьезные вопросы", - посол Великобритании
Мелинда Симмонс
Фото: twitter.com/melsimmons24

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отреагировала на смену руководства "Нафтогаза Украины".

Об этом она написала в твиттере.

"Увольнение руководства Нафтогаза вызывает серьезные вопросы. Чтобы убедить потенциальных британских инвесторов прийти в Украину, корпоративное управление в госпредприятиях должно стать более прозрачным и независимым от политического влияния", - отметила Мелинда Симмонс.

Звільнення керівництва Нафтогазу викликає серйозні запитання. Щоб переконати потенційних ?? інвесторів прийти в ??, корпоративне управління в держпідприємствах має стати більш прозорим і незалежним від політичного впливу.

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 30, 2021

Ранее на увольнение руководства "Нафтогаза" отреагировали в Госдепе США. Там отметили, что "уважение к корпоративному управлению - это ключ к поддержанию уверенности в обязательствах Украины в отношении реформ".

Напомним, 28 апреля Кабмин провел заседание общего собрания акционеров компании НАК "Нафтогаз Украины". Во время заседания был рассмотрен отчет о деятельности НАК в 2020 году. На заседании Правительство уволило Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначило на эту должность Юрия Витренко.

Сам Коболев в Facebook сообщил, что "об "увольнении" узнал из новостей, комментировать не могу". Он сказал, что не писал никаких заявлений.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Минфин не видит угроз потери контроля над ГТС из-за нового устава оператораМинфин не видит угроз потери контроля над ГТС из-за нового устава оператора
"Голос" предлагает пять шагов для разрешения кризисов в медицине и экономике, - Рудык"Голос" предлагает пять шагов для разрешения кризисов в медицине и экономике, - Рудык
Ермак предположил, что США скоро могут назначить спецпредставителя для прекращения войны в УкраинеЕрмак предположил, что США скоро могут назначить спецпредставителя для прекращения войны в Украине
В Украине началась вакцинация прокуроров против ковида препаратом SinovacВ Украине началась вакцинация прокуроров против ковида препаратом Sinovac
Царевич вернулась на работу в Печерский судЦаревич вернулась на работу в Печерский суд
Блок рекламы


Похожие новости
Госдеп США и G7 отреагировали на смену руководства "Нафтогаза Украины" (обновлено)Госдеп США и G7 отреагировали на смену руководства "Нафтогаза Украины" (обновлено)
Госдеп США отреагировал на смену руководства "Нафтогаза Украины"Госдеп США отреагировал на смену руководства "Нафтогаза Украины"
Посол Нидерландов подарил 600 горшков с тюльпанами двум киевским больницамПосол Нидерландов подарил 600 горшков с тюльпанами двум киевским больницам
РоSSийское посольство ответило на высылку дипломатов хамствомРоSSийское посольство ответило на высылку дипломатов хамством
Словакия высылает трех сотрудников посольства РоSSииСловакия высылает трех сотрудников посольства РоSSии
Посол Грузии вернулся в Украину после почти годичного отсутствияПосол Грузии вернулся в Украину после почти годичного отсутствия
РоSSия высылает 10 сотрудников посольства США в МосквеРоSSия высылает 10 сотрудников посольства США в Москве
Посол США уезжает из РоSSииПосол США уезжает из РоSSии
Взаимное признание Украиной и Израилем паспортов вакцинации будет введено соответствующим соглашением, - посольствоВзаимное признание Украиной и Израилем паспортов вакцинации будет введено соответствующим соглашением, - посольство
Высылка чешских дипломатов из Москвы парализует работу посольства, - МИДВысылка чешских дипломатов из Москвы парализует работу посольства, - МИД
Последние новости
Подгружаем последние новости