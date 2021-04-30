"Увольнение руководства "Нафтогаза" вызывает серьезные вопросы", - посол Великобритании

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отреагировала на смену руководства "Нафтогаза Украины".

Об этом она написала в твиттере .

"Увольнение руководства Нафтогаза вызывает серьезные вопросы. Чтобы убедить потенциальных британских инвесторов прийти в Украину, корпоративное управление в госпредприятиях должно стать более прозрачным и независимым от политического влияния", - отметила Мелинда Симмонс.

Звільнення керівництва Нафтогазу викликає серйозні запитання. Щоб переконати потенційних ?? інвесторів прийти в ??, корпоративне управління в держпідприємствах має стати більш прозорим і незалежним від політичного впливу. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 30, 2021

Ранее на увольнение руководства "Нафтогаза" отреагировали в Госдепе США . Там отметили, что "уважение к корпоративному управлению - это ключ к поддержанию уверенности в обязательствах Украины в отношении реформ".

Напомним, 28 апреля Кабмин провел заседание общего собрания акционеров компании НАК "Нафтогаз Украины". Во время заседания был рассмотрен отчет о деятельности НАК в 2020 году. На заседании Правительство уволило Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначило на эту должность Юрия Витренко.

Сам Коболев в Facebook сообщил, что "об "увольнении" узнал из новостей, комментировать не могу". Он сказал, что не писал никаких заявлений.