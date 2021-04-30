Кремлевские пранкеры под видом соратников Навального провели зум-конференцию с депутатами Рады о Крыме

Кремлевские пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) под видом соратников роSSийского оппозиционера Алексея Навального несколько дней назад провели зум-конференцию с депутатами Верховной Рады о Крыме.

Видеозапись конференции выложил в своем ютуб-канале Кузнецов.

Столяров изображал руководителя штабов Навального Леонида Волкова, Кузнецов - директор Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.

С украинской стороны в разговоре участвовали несколько депутатов во главе с главой "Слуги народа" Александром Корниенко и лидером крымско-татарского народа Мустафой Джемилевым.

Пранкеры заставили депутатов спеть гимн Украины и рассказали, что якобы команда Навального планирует прекратить оккупацию Крыма и Донбасса в случае прихода к власти.

Один из пранкеров заявил, что новая стратегия Навального по Крыму заключается в том, что "Крым - это не бутерброд, Крым - это мандарин, он для всех", а другой начал оскорблять Корниенко за "несолидный вид" во время конференции.

После этого украинские депутаты поняли, что что-то не так, и стали выходить из конференции. К концу разговора остался только Святослав Юраш, который, судя по его комментария "Стране", и организовал эту встречу.

Напомним, что пранкеры Вован и Лексус связаны с роSSийскими спецслужбами.